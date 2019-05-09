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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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