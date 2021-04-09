Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.