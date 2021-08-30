İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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