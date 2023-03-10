Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve top kapmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.