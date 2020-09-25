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Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İH Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Korona virüs testi pozitif çıktığı için bir süredir karantinada olan Sergen Yalçın da takımın başında yer aldı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

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