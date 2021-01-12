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Beşiktaş kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi. Yaptığı bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, yarın saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma için saat 13.30'da kampa girecek.

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