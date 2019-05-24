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Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-2 kazanan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 65'e yükselterek ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligde çıktığı 34 karşılaşmada 19 kez galibiyet elde eden Beşiktaş, 8 mücadeleden beraberlikle ayrılırken 7 kez de sahadan puansız olarak döndü. Kasımpaşa karşısında aldığı bu sonuçla önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, sezonu daha geç açacak.

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