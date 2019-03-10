Beşiktaş ligin ikinci yarısında hiç kaybetmedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3 de beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, rakiplerine 3 puan vermedi. Bu süreçte 8 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar 5 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı. Kartal; Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu 8 maçta 22 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.