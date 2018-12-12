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Beşiktaş, Malmö maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.


Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, Pepe, Roco ve Caner Erkin antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği yarın netleşecek.


Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

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