Beşiktaş: "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Onur Bulut ile Arda Güler arasındaki penaltı pozisyonunun görüntüsünü paylaşıp, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" notunu ekledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından penaltı pozisyonuyla ilgili paylaşım yaptı. Müsabakanın 38. dakikasında Onur Bulut ile Arda Güler ile pozisyonun videosunu paylaşan siyah-beyazlılar, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" notunu ekledi.