Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği idmanla devam edecek.