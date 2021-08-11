Beşiktaş, Mert Günok için Başakşehir'le anlaştı

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok için Başakşehir'le anlaşmaya vardı.

Transferin hareketli takımı Beşiktaş, bir takviye de kaleye yaptı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan milli file bekçisi Mert Günok için Başakşehir ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, bu futbolcu için kulübüyle de el sıkıştı. Beşiktaş bonservis için 1 milyon Euro teklif ederken, Başakşehir'in 1,5 milyon Euro talep etmesiyle birlikte pazarlıklar başlamıştı. Taraflar, Mert Günok'un transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu oyuncu için bonservis bedeli vadeli şekilde taksitlerle ödenecek. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Mert Günok transferini açıklaması bekleniyor.