İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş, Miralem Pjanic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Miralem Pjanic’in geçici transferi konusunda Barcelona ve kendisi ile anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda Barcelona ve kendisi ile anlaşıldığını açıkladı. Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.


Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.