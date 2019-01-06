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Beşiktaş Mirin'i açıkladı

Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven’da forma giyen Fransız stoper Nicolas Mirin’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Nicolas Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine bağladı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


PSV'de bu sezon 6 resmi mücadelede forma giyen Fransız futbolcu, 1 de gol kaydetti.

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