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Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin’in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa’ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin'in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.

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