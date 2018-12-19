Beşiktaş Müftüsü Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, Beşiktaş'ta Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz'ın ailesi ve yakınları Cami avlusunda taziyeleri kabul ederken Hızır Hilmi Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize'ye gönderildi.