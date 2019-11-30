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Beşiktaş Müzesine anlamlı hediye

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer’in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.


Vodafone Park'taki gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından, 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motorsikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından siyaj-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teslim edildi. Özel üretim olan motorsikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

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