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Beşiktaş N'Koudou ile imzaladı

Beşiktaş, bonservisi Tottenham’da bulunan Fransız sol kanat Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, bonservisi Tottenham'da bulunan Fransız sol kanat Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Beşiktaş, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N'Koudou ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.


Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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