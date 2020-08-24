Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını tamamladı

Ön Eleme Turu'nda Yunanistan'da PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ön Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi PAOK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını maçın oynanacağı statta tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın TSİ 21.00'de PAOK ile karşı karşıya gelecek.