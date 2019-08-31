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Beşiktaş Park'ta seri 13 maça çıktı

Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle seriyi 13 maça çıkardı.

Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle seriyi 13 maça çıkardı.


Beşiktaş, Süper Lig'in 3.haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü göremeyen ve bu maçlarda 9 galibiyet 3 de beraberlik çıkaran siyah-beyazlılarda Beşiktaş Park'taki yenilmeme serisi 13 maça çıktı.


Beşiktaş, taraftarı önündeki son mağlubiyetin 11 Kasım 2018 tarihinde oynanan 2-1'lik Sivasspor maçında almıştı.



Avcı son dakikaları not etti


Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizepor maçının 85. dakikasından itibaren elindeki defterine bir takım notlar alması dikkatlerden kaçmadı.

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