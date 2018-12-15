Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Siyah-beyazlı kulüpte şok bir ayrılık yaşandı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan Pepe, yöneticilerle görüşüp, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Devre arası Porto'ya gideceği konuşulan tecrübeli oyuncu için Çin kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor maçında son kez Vodafone Park'a gelerek taraftarlarla vedalaşacak.