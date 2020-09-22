Beşiktaş, Rio Ave hazırlıklarını sürdürdü

Ön Eleme Turu'nda Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Yardımcı Antrenör Murat Şahin, antrenman öncesi saat 16.30'da, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşma ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.