Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saate yakın sürdü. Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz antrenmanda düz koşu yaparken, Burak Yılmaz, salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, çalışmada yer almadı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.