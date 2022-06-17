İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, Romain Saiss'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Faslı oyuncu, 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.


Beşiktaş, Romain Saiss transferini duyurdu. Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

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