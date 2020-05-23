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Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sağanak yağmur altında bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, top sürme, pas ve şut çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, kondisyon koşuları ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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