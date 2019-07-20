İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdüren Beşiktaş, bu sabah salonda kuvvet idmanı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu sabah salonda kuvvet idmanı yaptı.


Yeni sezon öncesi hazırlıklarına 8 Temmuz'dan bu yana Riva'da devam eden Beşiktaş, bu sabah salonda çalıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İzinli olan Gary Medel ve sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen ve özel programda çalışan Orkan Çınar antrenmanda yer almadı. Denge ve kuvvet ağırlıklı yapılan çalışma, salında 2 grup halinde gerçekleştirildi. Isınma, bisiklet ve streching çalışması ile başlayan idman, denge ve kuvvet istasyonlarıyla sürdü. Antrenman rejenarasyon çalışması ile sona erdi. Bu akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlılar, yarın 2. hazırlık maçında Riva'da Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30'da oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.