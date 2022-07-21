Beşiktaş salonda çalıştı

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

Kartal, İspanya kamp çalışmalarına, bugün TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.