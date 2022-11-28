Beşiktaş salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah idmanında salonda çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah idmanında salonda çalıştı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman, 1 saat sürdü. İdman, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma ve stretching hareketleriyle başlayan antrenman, denge ve kuvvet idmanıyla devam etti. Futbolcular çalışmanın son bölümünde esneklik antrenmanı yaptı. Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam 16.30'da gerçekleştirecek.