Beşiktaş salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah idmanında salonda çalıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman, 1 saat sürdü. İdman, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma ve stretching hareketleriyle başlayan antrenman, denge ve kuvvet idmanıyla devam etti. Futbolcular çalışmanın son bölümünde esneklik antrenmanı yaptı. Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam 16.30'da gerçekleştirecek.