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Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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