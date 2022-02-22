Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklıydı. İdmanın salon bölümünde istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması, saha bölümünde ise stretching ve minyatür kale çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor mücadelesinin maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.