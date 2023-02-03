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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile noktalandı.


Basına kapalı olarak gerçekleştiren idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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