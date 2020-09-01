Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir turnuvada Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuvaya katıldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakaya ev sahibi ekip, Utku, Necip, Wellinton, Roco, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, Nkoudou, Larin 11'i ile başladı. Sivasspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, Samassa, Goiano, Camara, Barış, Uğur, Hakan, Claudemir, Ninga, Erdoğan, Felix, Yatabare ile maça başladı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken, müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci yarının son anlarında Sivasspor'da Yatabare gol perdesini aralayan isim oldu. 90. dakikada Erdoğan'ın pasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yatabare takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu.

Müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.