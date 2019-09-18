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Beşiktaş, Slovakya'ya uçtu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacak Beşiktaş, Slovakya’ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacak Beşiktaş, Slovakya'ya gitti.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Slovakya'nın Bratistava şehrine hareket etti. Kafilede Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri; Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da yer aldı.

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