İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş Sokak Festivali şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Beşiktaş Belediyesi tarafından 2020 yılbaşına özel olarak gerçekleştirilmesi planlanan Beşiktaş’ın dört farklı noktasında vatandaşları buluşturacak ‘Sokak Festivali’ şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından 2020 yılbaşına özel olarak gerçekleştirilmesi planlanan Beşiktaş'ın dört farklı noktasında vatandaşları buluşturacak ‘Sokak Festivali' şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Değerli Beşiktaşlılar, şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle bu akşam için planladığımız 2020 Sokak Festivalimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. 2020'de güzel havalarda sizlerle buluşmak dileğiyle. Yeni yılınızı yürekten kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.