Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş stada ulaştı. Hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayıp kampa giren siyah-beyazlılar saat 18.00'de tesislerden hareket etti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenllik önlemleri altında müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.