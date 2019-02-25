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Beşiktaş stada ulaştı

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.


Zirve yarışı mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarı tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Polis eskortu eşliğinde yola çıkan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

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