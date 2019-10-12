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Beşiktaş taktik çalışması yaptı

Beşiktaş, Süper Lig’in 8.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, tesislerinde yaptığı taktik ve kondisyon çalışmasıyla sürdürdü.


Siyah-beyazlılar, ligin 8. haftasında konuk olacağı Anakaragücü maçı hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra antrenmanda pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi.


Çalışmaya milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou katılmadı.


Yarın günü izinli geçirecek olan Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına 14 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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