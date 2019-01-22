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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman salonda ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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