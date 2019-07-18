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Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.


Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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