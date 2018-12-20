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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 17.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.


Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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