Beşiktaş taraftarı derbiye hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı. Beşiktaşlılar, Köyiçi'nde tezahüratlarla maça hazırlanıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplanmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarların buluşma noktası olan Köyiçi'ndeki kafeler ve restoranlar doldu taştı. Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kartal heykelinin etrafında toplanan siyah-beyazlılar, maçtan saatler önce toplanarak pankartlar açıp meşaleler yaktı ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı.