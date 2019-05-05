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Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park'ta toplandı. Saatler öncesinden toplanan taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek maçın oynanacağı Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na doğru harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarların Türk Telekom Stadı'na gidişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Vodafone Park'tan ayrılan taraftarlar oluşturulan güvenlik kordonuyla derbinin oynanacağı noktaya hareket etti.


Beşiktaş'ın bu akşam maçı kazanacağını ifade eden Serhat Kemertaş, “Bu akşam sonuç belli. Beşiktaş'ımız kazanacak. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Şampiyon olsak da olmasak da takımımızın peşindeyiz” dedi.

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