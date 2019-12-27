İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş taraftarından kırmızı kart tepkisi

Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin 12.

dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Beşiktaş taraftarı hakemin kararını protesto etti.


Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus'un sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi ve bunun üzerine Aydınus, Nadir'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.