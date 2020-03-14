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Beşiktaş taraftarından virüs önlemi

Beşiktaş taraftarı, kulüp yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında toplu organizasyonlar yapmama kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, daha önce açıkladığı Ümraniye'de toplanıp takımı uğurlama etkinliğini de iptal etmişti.


Beşiktaş'ta taraftarlar korona virüs nedeniyle önlemlerini artırıyor. Bu hafta lig maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, futbolcuları ve kafileyi Galatasaray derbisine uğurlamak için organizasyon yapmayı planlayan taraftarlar, Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklamanın ardından bu eylemden vazgeçmişti. Yönetimin yaptığı, “Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk, insan ve toplum sağlığından önemli değildir” açıklaması sonrasında taraftarlar da tedbirlerini artırdı. Siyah-beyazlı kulübün tribün liderleri, derbi günü Köyiçi'nde toplanılmaması ve toplu halde maç izlenmemesi için taraftarları uyardı. Derbi günü Beşiktaş taraftarı herhangi bir organizasyon yapmayacak. Bunun yanı sıra emniyetle görüşen taraftarlar, Galatasaray Stadı'na 2 metreye 70 metre büyüklüğünde ‘Ruhumuz Yeter' pankartı asmak istediği iletti. Siyah-beyazlılar, emniyet yetkililerinden olumlu bir karar gelmesi halinde yarın deplasman tribününün bulunduğu yere pankart asacak.

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