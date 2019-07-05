Beşiktaş taraftarından yönetime tepki

Bir grup Beşiktaş taraftarı akşam saatlerinde Vodafone Park önünde toplanarak yönetimi protesto etti. Burada açıklama yapan siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün güncel mali durumu hakkında rahatsızlıklarını dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları ortak açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen Hentbol Takımından, kapatılması gündemde olan Voleybol Şubesine, kulübün kaynaklarını kullanım biçimine birçok konuya değindi.

Taraftarlar, son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Orhan Ak'a taraftarın neden karşı geldiğini de örnekler ile açıkladı.

Yönetime seslenen taraftarlar, Beşiktaş'ın temsil ettiği değerleri hatırlatırken, alınan her kararda bu değerlerin kılavuz olması gerektiğine dikkat çekerek; Süleyman Seba çizgisine vurgu yaptı.

Açıklamanın son bölümünde, revize edilen 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nın yeni kapsamına dair eleştiriler de dile getirildi.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.