Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme konusunda kriz yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a taraftarlardan destek geldi. Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Sergen Yalçın'a destek verdi.

Geride kalan sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, 48 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme imzalanması konusunda kriz yaşanıyor. Taraflar sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, siyah-beyazlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek geldi. Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanarak marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı. Sergen Yalçın'ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Taraftarlar Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını bir kere daha dile getirdi. Sonrasında tezahüratlar yapıldı. Taraftarların bir süre daha evin önünde duracakları öğrenildi.