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Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında ‘Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor’, ‘Şenol Güneş Beşiktaş nerede’, ‘Şenol istifa’ ve ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında ‘Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', ‘Şenol Güneş Beşiktaş nerede', ‘Şenol istifa' ve ‘Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar Başkan Fikret Orman'ı istifa davet ederken, ‘Söylesene Fikret başkan bu takım niye oynamıyor' ve ‘Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. A Milli Futbol Takımı ile anlaştığı için eleştirilen Teknik Direktör Şenol Güneş için ise ‘Şenol Güneş Beşiktaş nerede' ve ‘Şenol istifa' tezahüratları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, ‘Beşiktaş kimsenin çiftliği' diye bağırdı.

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