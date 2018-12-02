Beşiktaş, tesislerden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak, Vodafone Pak'a doğru hareket etti.

Bu akşam oynanacak derbide Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 18.00'de tesislerden ayrıldı. Kafileyi uğurlamaya çok sayıda taraftar gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculara sevgi gösterileri yapıldı. Meşaleler yakıp, tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının derbiden galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti.