Beşiktaş test başvurusu yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart’ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen aiyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.