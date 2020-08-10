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Beşiktaş topbaşı yaptı

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon öncesi ilk antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.


Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman taktik ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın 11.30 ve 18.00'de yapılacak çift idman ile devam edecek.

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